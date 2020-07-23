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Первое слушание, посвященное аварии в центре Москвы с участием Михаила Ефремова будет перенесено на другую дату. Об этом заявил адвокат актера Эльман Пашаев в интервью "Москве 24".
Предварительное слушание по делу было назначено на 29 июля, однако правозащитник говорит, что в этот день у него назначена командировка в Новосибирск. Его партнер находиться на слушании также не сможет, поскольку уезжает в Йошкар-Олу.
"Будем откладываться", – заявил адвокат.
Пашаев сообщил, что дети Ефремова не планируют появляться в зале суда на слушании, чтобы оказать поддержку отцу.
Ранее правозащитник заявил, что на деле актера заработает довольно солидную сумму, при этом вердикт суда никак не отразится на его гонораре.
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