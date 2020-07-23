Заседание по делу Ефремова отложили

Адвокат не сможет явиться в зал суда в назначенную дату

Первое слушание, посвященное аварии в центре Москвы с участием Михаила Ефремова будет перенесено на другую дату. Об этом заявил адвокат актера Эльман Пашаев в интервью "Москве 24". 

Предварительное слушание по делу было назначено на 29 июля, однако правозащитник говорит, что в этот день у него назначена командировка в Новосибирск. Его партнер находиться на слушании также не сможет, поскольку уезжает в Йошкар-Олу. 

"Будем откладываться", – заявил адвокат. 

Пашаев сообщил, что дети Ефремова не планируют появляться в зале суда на слушании, чтобы оказать поддержку отцу. 

Ранее правозащитник заявил, что на деле актера заработает довольно солидную сумму, при этом вердикт суда никак не отразится на его гонораре. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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