Адвокат не сможет явиться в зал суда в назначенную дату

Первое слушание, посвященное аварии в центре Москвы с участием Михаила Ефремова будет перенесено на другую дату. Об этом заявил адвокат актера Эльман Пашаев в интервью "Москве 24".

Предварительное слушание по делу было назначено на 29 июля, однако правозащитник говорит, что в этот день у него назначена командировка в Новосибирск. Его партнер находиться на слушании также не сможет, поскольку уезжает в Йошкар-Олу.

"Будем откладываться", – заявил адвокат.

Пашаев сообщил, что дети Ефремова не планируют появляться в зале суда на слушании, чтобы оказать поддержку отцу.

Ранее правозащитник заявил, что на деле актера заработает довольно солидную сумму, при этом вердикт суда никак не отразится на его гонораре.