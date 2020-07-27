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Защита Михаила Ефремова просит перенести судебное заседание. Адвокат артиста настаивает, чтобы дело слушалось после 5 августа, передает РИА "Новости".
Напомним, что Михаил Ефремов стал виновником аварии, в результате которой погиб человек. В настоящий момент артист находится под домашним арестом.
Семья актера по-разному переживает тяжелую ситуацию. Несмотря на положение, в котором он находится, его старший сын Никита отправился в путешествие со своей девушкой. Они посетили Алтай.
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