Адвокат Пашаев настаивает на том, чтобы начать слушания после 5 августа

Защита Михаила Ефремова просит перенести судебное заседание. Адвокат артиста настаивает, чтобы дело слушалось после 5 августа, передает РИА "Новости".

Напомним, что Михаил Ефремов стал виновником аварии, в результате которой погиб человек. В настоящий момент артист находится под домашним арестом.

Семья актера по-разному переживает тяжелую ситуацию. Несмотря на положение, в котором он находится, его старший сын Никита отправился в путешествие со своей девушкой. Они посетили Алтай.