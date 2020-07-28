Адвокат актера рассказал о том, как идет подготовка к первому слушанию

В среду, 29 июля, должно было состояться первое заседание суда по делу Михаила Ефремова, однако слушание было перенесено по просьбе адвокатов актера, поскольку они не смогли присутствовать в Москве в этот день. При этом супруга артиста Софья Кругликова может не прийти поддержать мужа.

Эльман Пашаев охотно общается с журналистами и рассказывает о состоянии актера. По его словам, тот готов к любому решению суда и до сих пор сильно переживает произошедшее. Юрист также подчеркнул, что попросил жену артиста не присутствовать на заседании суда. Защитник рассказал, как восхищается терпением и выдержкой Софьи Кругликовой, но уверен, что ее появление в суде будет лишним.

Какой смысл? Близкие ведь помешают и Михаилу в первую очередь. Живой же человек, переживает. Для него и для меня будет проще, если он будет один", – рассказал Пашаев в интервью StarHit.

Юрист отметил, что Ефремов очень устал и ждет окончания судебного разбирательства. Во время суда актер будет молчать, ведь за него будут говорить адвокаты.

Напомним, ранее защита актера Ефремова попросила перенести заседание суда. Эльман Пашаев настаивал на том, чтобы начать слушания в начале августа.