Ефремова увезли на суд

Актер отказался отвечать на вопросы журналистов

В среду, 29 июля, состоится первое заседание по делу Михаила Ефремова, который в начале июня попал в смертельное ДТП. Утром правоохранители сопроводили актера театра "Современник" в суд. 

В подъезде Еремова также встречали журналисты, которые поинтересовались у него, почему он отказался от своих слов в признании вины. Артист, который был в маске, на все вопросы молчал, опустив голову. 

Видео этого момента опубликовал телеграм-канал Life Shot.

Как отмечает RT, заседание начнется в 11:00.

Полина ИВАНОВА

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