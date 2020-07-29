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В среду, 29 июля, состоится первое заседание по делу Михаила Ефремова, который в начале июня попал в смертельное ДТП. Утром правоохранители сопроводили актера театра "Современник" в суд.
В подъезде Еремова также встречали журналисты, которые поинтересовались у него, почему он отказался от своих слов в признании вины. Артист, который был в маске, на все вопросы молчал, опустив голову.
Видео этого момента опубликовал телеграм-канал Life Shot.
Как отмечает RT, заседание начнется в 11:00.
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