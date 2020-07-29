Ефремов передумал помогать семье погибшего в ДТП курьера

Ефремов передумал помогать семье погибшего в ДТП курьера
Михаил Ефремов. Фото: Anvar Galeev/Russian Look/www.globallookpress.com
Артист отказался признавать вину

Михаил Ефремов не обращался к родственникам погибшего с предложением финансовой помощи. Об этом заявила представитель потерпевших Татьяна Головкина.

По ее словам, устроивший смертельную аварию актер не контактировал со стороной потерпевших по поводу выплаты денежной компенсации, пишет РИА "Новости".

При этом Ефремов решил не признавать вину в трагедии и вовсе отказался давать показания, отмечает телеканал "360". Артист решил воспользоваться конституционной статьей, которая дает право не свидетельствовать против себя, передает телеканал "РЕН ТВ".

Как рассказал журналистам адвокат потерпевших по делу Александр Добровинский, сначала артист заявил, что виновен в страшном ДТП, но позже передумал, пишет "Интефакс".

Сегодня суд решил перенести предварительное слушание по делу Ефремова на 30 июля, сообщает телеканал "Звезда".

Как напоминает издание "Свободная пресса", заседание в Пресненском суде Москвы было назначено на 29 июля.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о подготовке к первому слушанию.

Ольга ФЕДОРОВА

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