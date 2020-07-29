Попавший в ДТП артист оказался отвечать на вопросы журналистов

В среду, 29 июля, должно было состояться первое слушание по делу Михаила Ефремова. Заседание перенесли на завтра из-за адвоката актера. Тем не менее заслуженный артист все же побывал в суде, у здания которого собралась толпа, призывавшая дать звезде пожизненный срок. Видео происходившего опубликовали в Сети.

Михаил Ефремов вышел из здания суда в очках и маске и сразу сел в машину, не обращая внимания на толпу. При этом присутствующие требовали наказать артиста по всей строгости, передает "Вокруг ТВ".

Около дома попавшего в аварию актера также ждали журналисты. Ефремов отказался отвечать на вопросы прессы и, зайдя в подъезд, резко хлопнул за собой дверью. Своей вины он по-прежнему не признает. Видео из дома знаменитости оказалось в распоряжении РЕН ТВ.

При этом адвокат погибшего Сергей Захарова уверяет, что изначально актер все же признал себя виновным, а уже после изменил показания. По словам Александра Добровинского, это есть в материалах дела, сообщает телеканал "360".

Ранее представитель потерпевших также сообщил, что актер не предлагал финансовой помощи семье Захарова.