Требуют пожизненное: Ефремов хлопнул дверью после суда

Требуют пожизненное: Ефремов хлопнул дверью после суда
Михаил Ефремов. Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Андрей Никеричев
Попавший в ДТП артист оказался отвечать на вопросы журналистов

В среду, 29 июля, должно было состояться первое слушание по делу Михаила Ефремова. Заседание перенесли на завтра из-за адвоката актера. Тем не менее заслуженный артист все же побывал в суде, у здания которого собралась толпа, призывавшая дать звезде пожизненный срок. Видео происходившего опубликовали в Сети.

Михаил Ефремов вышел из здания суда в очках и маске и сразу сел в машину, не обращая внимания на толпу. При этом присутствующие требовали наказать артиста по всей строгости, передает "Вокруг ТВ".

Около дома попавшего в аварию актера также ждали журналисты. Ефремов отказался отвечать на вопросы прессы и, зайдя в подъезд, резко хлопнул за собой дверью. Своей вины он по-прежнему не признает. Видео из дома знаменитости оказалось в распоряжении РЕН ТВ.

При этом адвокат погибшего Сергей Захарова уверяет, что изначально актер все же признал себя виновным, а уже после изменил показания. По словам Александра Добровинского, это есть в материалах дела, сообщает телеканал "360".

Ранее представитель потерпевших также сообщил, что актер не предлагал финансовой помощи семье Захарова.

Фоторепортаж
"Это очень большая трагедия": появились подробности аварии с Ефремовым
Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Роман Канащук/ТАСС
Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Ксения Семеновская/ТАСС Фото: Ксения Семеновская/ТАСС
Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

СМИ: в Белоруссии задержали боевиков частной военной компании

Пока не известно, кого телеграфное агентство Республики причислило к ЧВК

Киев поплакался ООН из-за российского парада в Крыму

На Украине заявили об угрозе региональной безопасности

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей