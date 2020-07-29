Анну Марию удивила женщина в футболке с фотографией знаменитого артиста

Сегодняшнее появление Михаила Ефремова в суде вызвало большой резонанс. У здания собрались многие: и пресса, и поклонники актера, и даже те, кто требовал его наказать. Поведение фанатов прокомментировала дочь артиста Анна Мария.

Поддержать попавшего в аварию актера пришла поэтесса Марина Палта. У здания суда она появилась в футболке с фотографией Ефремова и сделала шокирующее заявление.

Поклонница артиста поддержала Никиту Джигурду, уверенного в невиновности коллеги. Она тоже считает, что за рулем автомобиля в ту роковую ночь был не Ефремов, а совсем другой человек.

"Это грандиозная провокация. Это покушение на его жизнь",

– выступила перед журналистами Марина Палта. Ее слова приводит Life.

Ситуацию прокомментировала Анна Мария Ефремова. Дочь актера сочла поведение поддержавшей его женщины неадекватным. Пост с фотографией поэтессы девушка опубликовала в "Твиттер".

не то чтобы эта мадам вызывает у меня испанский стыд, но это явно неадекватные фанаты pic.twitter.com/niSbsYF8w7 — Анна Мария без дефиса (@amefremova) July 29, 2020

Напомним, что сегодня должно было состояться первое заседание по делу Ефремова. Суд пришлось перенести на 30 июля из-за неявки адвоката актера. Заслуженный артист свою вину признавать отказывается.