"Неадекватные": дочь Ефремова разнесла защищающих отца поклонников

"Неадекватные": дочь Ефремова разнесла защищающих отца поклонников
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Анну Марию удивила женщина в футболке с фотографией знаменитого артиста

Сегодняшнее появление Михаила Ефремова в суде вызвало большой резонанс. У здания собрались многие: и пресса, и поклонники актера, и даже те, кто требовал его наказать. Поведение фанатов прокомментировала дочь артиста Анна Мария.

Поддержать попавшего в аварию актера пришла поэтесса Марина Палта. У здания суда она появилась в футболке с фотографией Ефремова и сделала шокирующее заявление.

Поклонница артиста поддержала Никиту Джигурду, уверенного в невиновности коллеги. Она тоже считает, что за рулем автомобиля в ту роковую ночь был не Ефремов, а совсем другой человек.

"Это грандиозная провокация. Это покушение на его жизнь",

– выступила перед журналистами Марина Палта. Ее слова приводит Life.

Ситуацию прокомментировала Анна Мария Ефремова. Дочь актера сочла поведение поддержавшей его женщины неадекватным. Пост с фотографией поэтессы девушка опубликовала в "Твиттер".

Напомним, что сегодня должно было состояться первое заседание по делу Ефремова. Суд пришлось перенести на 30 июля из-за неявки адвоката актера. Заслуженный артист свою вину признавать отказывается.

Карина СИРАЗОВА

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