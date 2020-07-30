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Сегодня должно состояться первое заседание суда по делу о смертельном ДТП, которое устроил Михаил Ефремов. Артиста, как и накануне, под контролем правоохранителей увезли в Пресненский суд Москвы.
РИА "Новости" опубликовало в телеграм-канале видео того, как Ефремов садится в машину. Журналисты поинтересовались, будет ли он общаться с потерпевшей стороной, но актер в ответ промолчал.
Как отметила телеведущая Ольга Скабеева в своем телеграм-канале, уже даже прохожие спрашивают, не хочет ли Михаил Ефремов поменять адвоката.
Накануне заседание не состоялось, так как защита актера Эльман Пашаев не смог присутствовать, напоминает "Вечерняя Москва".
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