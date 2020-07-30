"Он живой, его видели": фанаты Ефремова выдали сенсацию о Захарове

"Он живой, его видели": фанаты Ефремова выдали сенсацию о Захарове
Михаил Ефремов. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
продолжениеМихаилу Ефремову продлили домашний арест
Поклонницы утверждают , что мужчина недавно заходил в соцсети

Фанатки российского актера Михаила Ефремова, столпившиеся у здания суда, яростно доказывали, что Сергей Захаров не погиб в ДТП с участием актера.

"Его видели живым с охраной! Он заходил 26 июля на "Одноклассники!" – негодовала поклонница артиста, горячо споря с одной из женщин.

К тому же поклонницы утверждают, будто перед страшной трагедией Ефремова накачали спиртным и наркотическими веществами, машину артиста похитили, а его самого придушили. На вопрос одного из присутствующих, по какой причине Ефремов отказался написать заявление в полицию по этому поводу, фанбаза не смогла дать четкого ответа.

 

 

"Я веду трезвый образ жизни, и меня никто не может "накачать", – парировала одна из спорщиц.

В четверг, 30 июля, Михаила Ефремова увезли в Пресненский суд для дачи показаний. Актер отказался общаться с журналистами.

Егор МАЛКОВ

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