Поклонницы утверждают , что мужчина недавно заходил в соцсети

Фанатки российского актера Михаила Ефремова, столпившиеся у здания суда, яростно доказывали, что Сергей Захаров не погиб в ДТП с участием актера.

"Его видели живым с охраной! Он заходил 26 июля на "Одноклассники!" – негодовала поклонница артиста, горячо споря с одной из женщин.

К тому же поклонницы утверждают, будто перед страшной трагедией Ефремова накачали спиртным и наркотическими веществами, машину артиста похитили, а его самого придушили. На вопрос одного из присутствующих, по какой причине Ефремов отказался написать заявление в полицию по этому поводу, фанбаза не смогла дать четкого ответа.

"Я веду трезвый образ жизни, и меня никто не может "накачать", – парировала одна из спорщиц.

В четверг, 30 июля, Михаила Ефремова увезли в Пресненский суд для дачи показаний. Актер отказался общаться с журналистами.