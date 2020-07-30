Михаилу Ефремову продлили домашний арест

Первое заседание по существу пройдет 5 августа

Суд продлил меру пресечения в отношении актера Михаила Ефремова. Артист останется под домашним арестом до 22 января 2021 года.

Слушания по делу актера прошли 30 июля в Пресненском суде Москвы.

Первое заседание по существу пройдет 5 августа, сообщает РИА "Новости".



Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

В Севастополе задержали российского военного по подозрению в шпионаже

Мужчину подозревают в тайной работе на Украину

В Минск стягивают войска

Жители белорусской столицы фиксируют движение армейских машин на улицах города

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей