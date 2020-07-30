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Суд продлил меру пресечения в отношении актера Михаила Ефремова. Артист останется под домашним арестом до 22 января 2021 года.
Слушания по делу актера прошли 30 июля в Пресненском суде Москвы.
Первое заседание по существу пройдет 5 августа, сообщает РИА "Новости".
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