Пашаев утверждает, что родственники погибшего продолжают вымогать деньги

Сегодня, 30 июля, состоялось первое слушание по делу Михаила Ефремова. У здания суда, как и днем ранее, собралась толпа журналистов и людей, поддерживающих актера. Сразу после заседания с прессой побеседовал адвокат артиста Эльман Пашаев. Он в очередной раз заявил о требованиях родственников погибшего Сергея Захарова. По словам защиты, сумма компенсации, которую они запросили, со временем только растет.

Пашаев рассказал, что родственники водителя сначала требовали от артиста 50 млн рублей. Затем сумма поднялась до 100 млн, а после – до 150 миллионов.

"Их аппетиты растут",

– высказался адвокат, отметив, что родственники погибшего продолжают ходить по различным ток-шоу. По делу об аварии признали потерпевшими слишком многих, считает Пашаев. По его мнению, такой статус можно присвоить лишь матери Захарова, передает Teleprogramma.pro.

Как сообщает "Вокруг ТВ" жена погибшего Ирина, которая прожила с ним 22 года, хоть и неофициально, в суд не пришла. Недавно она подала иск, чтобы так же, как и остальные близкие, добиться статуса потерпевшей.

Скандал из-за денег разгорелся едва ли не сразу после аварии. Михаил Ефремов заявил, что готов оказать финансовую помощь близким Захарова, который погиб в роковом ДТП.

Родственники водителя же отказались от денег, чтобы актер не смог откупиться, а после и вовсе сообщили, что никаких предложений со стороны артиста не было. При этом адвокат Ефремова не раз говорил о том, что потерпевшие рассчитывают на огромную сумму, хотя в случае победы в суде они могут получить не более 1 миллиона.

Адвокат семьи Захарова эту информацию отрицает. По его словам, родственников погибшего просто пытаются очернить.

Сам Ефремов вопросы журналистов продолжает игнорировать. А некоторые и вовсе считают, что актеру пора сменить адвоката.