Юрист утверждает, что ему приходится уговаривать актера продолжать судебный процесс

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил в беседе со СМИ, что ему приходится спорить со своим подзащитным и даже кричать на него, когда артист осознанно собирается угодить в тюрьму, чтобы понести наказание.

Юрист рассказал, что нередко проводит с актером беседы на повышенных тонах, так как тот готов понести наказание и отказаться от судебных тяжб.

"Я понимаю, что человек порядочный. Говорит: я готов пойти в тюрьму. Приходилось даже объяснять: время наступит, суд примет решение и если установит – вы пойдете. Это преждевременно. Вот это его лицо. Истинное лицо Ефремова", – заявил Пашаев.

Ранее стало известно, что Пресненский суд продлил срок домашнего ареста актера до января 2021 года. Сторона защиты ходатайствовала о разрешении проводить прогулки на улице по два часа в день. Первое судебное заседание по существу должно состояться уже 5 августа.

"Утро.ру" писало, что у здания суда столпилось большое число фанаток Ефремова. Женщины горячо спорили со сторонниками виновности актера и доказывали, что погибший в ДТП Сергей Захаров недавно появлялся на людях, а 27 июля заходил на свой профиль в "Одноклассниках".

Сам Ефремов перед заседанием отказался говорить с прессой. Вопрос о том, будет ли он общаться с потерпевшей стороной, артист проигнорировал.