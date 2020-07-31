Угодивший в аварию артист уверен, что его осудят

Михаил Ефремов сильно переживает из-за смертельного ДТП, которое случилось 8 июня. Актер раскаялся и готов понести наказание – он сам хочет сесть в тюрьму. Об этом рассказал друг артиста Иван Охлобыстин.

"Сам он совестный человек, себя казнил",

– рассказал актер из "Интернов" о Ефремове. По его словам, самым страшным наказанием для Михаила после случившегося стал он сам. При этом Охлобыстин порадовался, что состояние его друга по крайней мере остается стабильным, несмотря на жуткое чувство вины.

"Он в тюрьме хочет сидеть",

– добавил артист о своем друге. Ефремов "насмотрелся пьесок" и теперь страдает "синдромом Раскольникова", считает Охлобыстин. По его словам, актер совершенно уверен в том, что его осудят, поэтому никого не слушает. Отметим, что ранее то же самое говорил адвокат артиста Эльман Пашаев.

При этом Охлобыстин признался в интервью РЕН ТВ, что относится к Ефремову предвзято, ведь он – его друг и крестный старшей дочери. Звезда "Интернов" считает коллегу своим близким родственником, поэтому отрекаться от Ефремова не собирается.

Ранее Иван Охлобыстин заявлял, что Михаил Ефремов навсегда останется его другом, что бы он ни совершил.