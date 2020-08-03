Защитники актера могут заплатить за экспертизу, чтобы закрыть дело об аварии

До следующего заседания по делу Михаила Ефремова остается всего два дня, тем временем актер продолжает находиться под домашним арестом. При этом адвокаты прогнозировать решение суда не берутся: ситуация может принять неожиданный оборот. Юрист Борис Локшин рассказал, как можно оправдать актера после смертельного ДТП.

Сейчас у защиты звезды есть минимум два правдоподобных варианта, которые можно обыграть так, чтобы дело против актера было закрыто, объяснил адвокат. Так например, если удастся доказать, что шланг гидроусилителя в машине лопнул, то аварию спишут на неисправность транспорта, отметил адвокат в разговоре с телеканалом "360". По словам Локшина, подобную экспертизу сейчас легко сделать за деньги.

Второй вариант – подставное лицо. Защита может сказать, что за рулем автомобиля был другой водитель, который сразу же скрылся с места аварии, добавил юрист, передает "Свободная пресса". Он только сейчас придумал две версии, но можно вытянуть и что-то еще, если знать детали дела.

Адвокат артиста Эльман Пашаев пообещал доказать невиновность Михаила Ефремова, который, по его словам, произошедшего не помнит, передает URA.RU. Защитник ранее заявлял, что у него есть факты, способные оправдать угодившего в аварию артиста.

При этом сам Ефремов, по словам его друзей, очень переживает из-за случившегося и готов понести наказание – сесть за решетку.