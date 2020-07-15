Даже людоедство: Охлобыстин простил Ефремову все грехи

Даже людоедство: Охлобыстин простил Ефремову все грехи
Иван Охлобыстин и Михаил Ефремов. Фото: Агентство городских новостей «Москва»
Бывший священник Русской православной церкви заявил, что ни за что не откажется от дружбы с виновником страшного ДТП

Авария с участием Михаила Ефремова, произошедшая в центре Москвы 8 июля, приковала к себе всеобщее внимание. Пока одни гадают, какое наказание за совершенное преступление актеру назначит суд, другие стараются оказать Михаилу максимальную поддержку.

Так, коллега и близкий друг семьи Иван Охлобыстин дал интервью видеоблогу Metametrica. Ему не удалось избежать вопросов про аварию. Актер не стал отмалчиваться и поделился своим взглядом на происходящее. Охлобыстин понимает, что его товарищ совершил преступление, однако не собирается открещиваться от дружбы с ним. 

"Даже если бы он был людоед, все равно остался бы моим кумом и другом. Это часть нашего естественного восприятия", – заявил актер. 

Иван Иванович считает, что причиной трагедии стала некоторая "безбашенность" актера и неумение контролировать количество выпитого алкоголя. Охлобыстин также обвинил в произошедшем "театральную тусовку", которая негативно повлияла на Ефремова. 

Напомним, что не так давно появились слухи о том, что Михаил собирается сменить адвоката. Сегодня правозащитник актера опроверг эту информацию. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Отдых в Турции: Москва начала переговоры с Анкарой об открытии границ

Перелеты хотят разрешить

Поваленные деревья и разбитые машины: по России промчалась стихия

Непогода продлится большую часть недели

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей