Бывший священник Русской православной церкви заявил, что ни за что не откажется от дружбы с виновником страшного ДТП

Авария с участием Михаила Ефремова, произошедшая в центре Москвы 8 июля, приковала к себе всеобщее внимание. Пока одни гадают, какое наказание за совершенное преступление актеру назначит суд, другие стараются оказать Михаилу максимальную поддержку.

Так, коллега и близкий друг семьи Иван Охлобыстин дал интервью видеоблогу Metametrica. Ему не удалось избежать вопросов про аварию. Актер не стал отмалчиваться и поделился своим взглядом на происходящее. Охлобыстин понимает, что его товарищ совершил преступление, однако не собирается открещиваться от дружбы с ним.

"Даже если бы он был людоед, все равно остался бы моим кумом и другом. Это часть нашего естественного восприятия", – заявил актер.

Иван Иванович считает, что причиной трагедии стала некоторая "безбашенность" актера и неумение контролировать количество выпитого алкоголя. Охлобыстин также обвинил в произошедшем "театральную тусовку", которая негативно повлияла на Ефремова.

Напомним, что не так давно появились слухи о том, что Михаил собирается сменить адвоката. Сегодня правозащитник актера опроверг эту информацию.