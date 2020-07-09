Сегодня актрисе могло исполниться 96 лет

Александр Васильев опубликовал трогательный пост на своей станице в соцсети. Он поздравил с днем рождения свою покойную маму.

Актриса и знаменитый педагог кафедры сценической речи в МХАТ Татьяна Васильева-Гулевич умерла в 2003 г. Историк моды с теплотой вспоминает о родительнице, ее творческом пути и легкой смерти на руках сына.

Во время войны, в 1943 г. Татьяна Васильева-Гулевич поступила в созданную Немировичем-Данченко Школу-студию МХАТ. Хорошим манерам маму Александра Васильева обучала Елизавета Григорьевна Никулина, урожденная княжна Волконская. На сцене Центрального детского театра талантливая актриса отыграла 25 сезонов, отмечает "Пятый канал".

Телеведущий поделился личными воспоминаниями о последнем дне покойной и сопроводил пост фотографиями с матерью.

"Уход ее из жизни в начале 2003 года у меня на руках был легким и светлым", – написал шоумен.

Поклонники искусствоведа были растроганы откровениями знаменитости.

"Какая прекрасная у Вас мама! Невозможно отвести глаз!", "От ваших слов становится тепло на душе даже постороннему человеку", "Как трогательно!", – комментирую публикацию подписчики.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Александр Васильев выдал секреты красоты Надежды Бабкиной.

