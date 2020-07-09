Звезда "Дома-2" разнесла роддом из-за слов врача

Звезда "Дома-2" разнесла роддом из-за слов врача
Саша Черно. Фото: instagram.com/sasha_cherno93_official
Александра Черно перепутала реальную жизнь и телешоу, считают поклонники

В клинике, в которой участница телепередачи планировала рожать, произошел конфликт. Причиной послужили слова лечащего врача, который отказался принимать роды у пышнотелой Черно. Специалист настаивал на кесаревом сечении, чем вызвал истерику звезды. 

Как пишет сайт "Дни24", Александра устроила самый настоящий погром. В итоге участница "Дома-2" остановила свой выбор на другом специалисте. В скором времени она возместила ущерб и принесла клинике свои извинения.  

Муж Александры Иосиф Оганесян не понимает, что стало причиной эмоционального взрыва его супруги. Ранее в своем блоге девушка рассуждала на тему беременности у полных женщин.  

"Хватит всё скидывать на лишний вес, оставьте вы уже толстяков в покое. Это их выбор, они такие же люди, как и все вы. Любую болячку приписывают к весу…", – написала Черно у себя в "Инстаграм". 

Напомним, Александра Черно славится своим буйным нравом и любовью к скандалам. Не так давно в инстаграм-историях она призналась, что не смогла отказаться от алкоголя во время беременности. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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