Жена Стычкина ждет первенца

Актриса Ольга Сутулова, в 2012 г. узаконившая отношения с Евгением Стычкиным, беременна. Об этом сообщают СМИ.

Сутулова стала широко известна после роли в нашумевшем сериале "Содержанки". В проекте Константина Богомолова актриса сыграла светскую львицу-сводницу и запомнилась зрителям этой яркой ролью.

Знаменитость уже восемь лет замужем за актером Евгением Стычкиным. Роман между супругами закрутился во время совместной работы на съемках киноленты "Контракт на любовь".

Об интересном положении Ольги Сутуловой сообщил телеграм-канал "Героиня Татлера"

Если слухи подтвердятся, ребенок станет для актрисы первенцем. А вот ее супруг станет папой уже в пятый раз. Троих детей Стычкин нажил в браке с Екатериной Сканави. Также у знаменитости есть 25-леьняя дочь от юношеских отношений.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что Наталью Королеву заподозрили в беременности после танцев в купальнике и мехах.