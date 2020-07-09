Жена Тарзана показала фигуру публике

В блоге Наташи Королевой появилось видео, где артистка зажигает под музыку в необычном наряде. Певица танцевала в купальнике, поверх которого надела меховую жилетку, также супруга Сергея Глушко была увешана украшениями.

Подписчики знаменитости сразу же принялись рассматривать ее фигуру и решили, что Наташа Королева беременна. Такие догадки они оставили в "Инстаграм" рэпера Потапа, который добавил видео на свою страницу. Именно под его песню зажигала певица.

"Наташа Королева @koroleva__star получает приз от "Киевского мальчишки" за стиль",

– написал муж Насти Каменских в блоге.

А под видео началось бурное обсуждение того, находится ли артистка в положении. Одни комментаторы уверенно пишут о шестом месяце беременности, другие уверены, что все дело в телосложении звезды.

"У Королевой интересное положение? Или мне показалось?", "Скорее всего, последствия карантина", "Только что читала про нее, что она на 6-м месяце беременности и ушла от мужа", "Кажется, она беременна. Уже не впервые замечают этот круглый животик", – высказались пользователи.

Сама Наташа Королева смелые предположения поклонников никак не комментирует. В последнее время у артистки другие заботы. Из-за коронавируса артистке и ее мужу пришлось закрыть бизнес.

Ранее "Утро.ру" показало резко изменившуюся Наташу Королеву.