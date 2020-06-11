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"Лежала трупиком": Королева поделилась подробностями выкидыша

"Лежала трупиком": Королева поделилась подробностями выкидыша
Наташа Королева. Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
Певица несколько дней провела в кровати в слезах

Тяжелыми воспоминаниями о потере желанного ребенка певица поделилась в очередном интервью. Наташа Королева пояснила, что причиной тому стал скандал из-за ее интимных фото, которые кто-то слил в интернет.

В 2015 г. звездная пара Наташа Королева и Сергей Глушко планировали второго ребенка. Когда певица уже носила под сердцем желанного малыша, в Сети появились ее "горячие" снимки, что привело к настоящему скандалу. По утверждению звезды, фото предназначались для ее мужа, но многие посчитали это лишь грамотным пиаром. В итоге на фоне перенесенного стресса певица потеряла ребенка, и это серьезно сказалось на ее эмоциональном состоянии. 

Как Наташа Королева рассказала в интервью StarHit, тогда она смогла справиться с ситуацией благодаря своему другу-психотерапевту. Она четко следовала его советам – слушала музыку, медитировала, много наблюдала за природой, отказалось от просмотра ТВ и новостных сводок, уехала в небольшой отпуск.

"Суицидальных мыслей не возникало, но первую неделю я лежала трупиком и у меня текли слезы", – добавила звезда. 

Певица также отметила, что в подобной ситуации нельзя снимать стресс алкоголем. Ведь тогда это может легко перерасти в зависимость. 

Ранее "Утро.ру" писало как Наташа Королева на руках у Андрея Малахова показала огромное декольте.

Юлия ЕВГРАФОВА

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