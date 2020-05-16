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Королева на руках у Малахова показала огромное декольте

Королева на руках у Малахова показала огромное декольте
Андрей Малахов. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Телеведущий пообещал народу самый откровенный разговор

Андрей Малахов выложил в своем Инстаграм неожиданное фото. Шоумен, прикрывший лицо сверкающей маской, держит на руках томно изогнувшуюся певицу Наташу Королеву, которая от защиты отказалась. Звезда позирует в весьма откровенном красном наряде с огромным декольте, приоткрыв рот и глядя в камеру.

"Завтра самое откровенное интервью 2020!" – заинтриговал Малахов публику. Судя по всему, Наташа Королева выдаст нечто особенное в эфире передачи "Привет, Андрей". Публикацию Малахов снабдил хештегами #наташапрости #игорьпрости #тарзанпрости.

Реакция народа оказалась весьма бурной. Причем мнения высказывались самые разные. Так, многих шокировало фото из-за того, что, по их мнению, Королева невероятно похожа на покойную Юлию Началову. Другие заявили, что не хотят слушать откровения Наташи и ее супруга Тарзана, третьи написали, что ждут с нетерпением (орфография и пунктуация сохранены).

"А зачем выкладывать фото, где она на Началову похожа???" "А что-то у них осталось, ещё, откровенное и тайное.. ? Только не их! "Да уж, показалось....Не к ночи... надо аккуратнее фотографии выбирать, неужели ни кто не сказал, что на Юлию похожа, перед тем как поставить фото" "В подсолнухах Малахов обнимал меня" "Здорово !!! Будем смотреть !!!!!" – написали комментаторы.

Ранее Малахова сняли в отеле с молодой девушкой.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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