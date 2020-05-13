Малахова сняли в отеле с молодой девушкой

Фото появилось в соцсети

Спутницей телеведущего Андрея Малахова оказалась российский дизайнер Виктория Андреянова.

Судя по всему, многие светские львы и львицы на карантине ищут развлечений в домашних условиях. Кто-то вспоминает прошлое. Дизайнер, к примеру, решила поднять фотоархив и показать старое фото 95 года, где позирует с Малаховым. Судя по геометке, которую она поставила на снимке в Инстаграм, мероприятие, на котором их сняли вместе, проходило в одном из отелей Москвы.

"Распаковать архивы и достать самые яркие моменты жизни из памяти – в качестве напоминания о том, какой длинный путь был уже пройден, и как много всего ещё ждёт нас впереди!" – написала Виктория под кадром.

Малахов не оставил памятный снимок без внимания и сделал репост у себя в сторис. Также он прокомментировал его на странице подруги.

"1995!!!! Звучит как 1917!!! Но уже тогда был fashion week!!!" – эмоционально высказался шоумен.

"это МЕГА фото!!!!" "Какие хорошенькие)))" "Вы как хорошее вино – с возрастом все лучше и лучше!" – написали пользователи о звездных друзьях.

Ранее Утро.ру писало, как у Малахова появился коронавирус.