"Совсем усох": фото похудевшего Петросяна взбудоражило поклонников

"Совсем усох": фото похудевшего Петросяна взбудоражило поклонников
Евгений Петросян. Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Некоторые считают, что юморист стал выглядеть лучше после развода

На странице в своем "Инстаграм" юморист поделился с подписчиками радостной новостью: съемки "Петросян шоу" идут полным ходом. Однако внимание фолловеров привлекло другое. По их мнению, известный юморист очень сильно похудел и стал выглядеть моложе. 

"Все исхудали...вот так без зрителей", "Красивый, интеллигентный, стильный, стройный, подтянулся и веселый", – пишут поклонники в комментариях. 

Возможно, что причиной такого резкого похудения стал длительный и громкий бракоразводный процесс с Еленой Степаненко. Или же новый роман с 29-летней Татьяной Брухуновой стал отличной мотивацией для 74-летнего Петросяна сменить имидж и тщательнее следить за здоровьем. 

Напомним, что бывшая супруга юмориста также занялась собой после развода. Она не только сменила привычный для зрителя имидж, но и села на строгую диету, которая позволила ей попрощаться с лишними килограммами.

Юлия МИХАЙЛОВА

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