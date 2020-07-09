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На странице в своем "Инстаграм" юморист поделился с подписчиками радостной новостью: съемки "Петросян шоу" идут полным ходом. Однако внимание фолловеров привлекло другое. По их мнению, известный юморист очень сильно похудел и стал выглядеть моложе.
"Все исхудали...вот так без зрителей", "Красивый, интеллигентный, стильный, стройный, подтянулся и веселый", – пишут поклонники в комментариях.
Возможно, что причиной такого резкого похудения стал длительный и громкий бракоразводный процесс с Еленой Степаненко. Или же новый роман с 29-летней Татьяной Брухуновой стал отличной мотивацией для 74-летнего Петросяна сменить имидж и тщательнее следить за здоровьем.
Напомним, что бывшая супруга юмориста также занялась собой после развода. Она не только сменила привычный для зрителя имидж, но и села на строгую диету, которая позволила ей попрощаться с лишними килограммами.
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