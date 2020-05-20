Бывшая жена Евгения Петросяна сама поразилась своему модному выбору

Елена Степаненко решила поделиться с подписчиками архивным фото, чем привела их в восторг. На кадре молодая юмористка одета в яркие лосины под леопарда и желтый свитер. Такой экстравагантный наряд удивил даже саму 67-летнюю артистку.



"Вот порой смотришь на свои прежние фотографии и думаешь: "Что это такое было?! Мода? Настроение? Погодные аномалии или съела что-нибудь не то? Я в леопардовых лосинах", – подписала кадр бывшая жена Петросяна.

Также Степаненко призналась, что сама поражена своими предпочтениями в одежде в молодости.

Подписчикам очень понравился архивный кадр в смелом наряде, и они принялись засыпать звезду комплиментами.



"Вы сейчас вернулись в тот образ, только стали моложе, красивее и стройнее", "Молоденькая, хорошенькая и фотогеничная!", "Какая вы красивая!", "Ух ты, не перестаю вами восхищаться!", "Какая хорошенькая! Куда ОН смотрел?" – написали восхищенный фанаты.

При этом некоторые отметили явное сходство молодой Степаненко с Татьяной Брухуновой, которая, по слухам, стала новой женой Евгения Петросяна. "Ваш двойник, один типаж – вот в чем дело", "Выбрал себе вторую жену как две капли похожую на первую в молодости", – делятся своими наблюдениями пользователи соцсети.

Как отмечает сайт "Комсомольская правда", Елена Степаненко сильно изменилась после развода с Евгением Петросяном. Артистка буквально расцвела. Она похудела на 42 кг и собирается продолжать меняться к лучшему. Сейчас экс-супруга звезды "Кривого зеркала" выглядит очень молодо, излучает позитив и энергию.

Ранее Елена Степаненко рискнула показать фото без лифчика.