Мужчина телеведущей отметил, что оказался слабее кота своей жены

Ксения Бородина опубликовала на своей странице в "Инстаграм" пост, где пожаловалась на кота. В комментариях отметился ее муж, Курбан Омаров. Он признался, что до встречи с телеведущей тоже не отличался покладистым характером.

Новый пост Бородина посвятила своим животным. Звезда рассказала, что ей пришлось расстаться с одним из домашних любимцев. Речь идет о десятилетнем коте Шанти.

По словам ведущей, этот питомец сильно потрепал нервы своим хозяевам – кот все время пытался вырваться на свободу, портил и пачкал мебель, дрался с другими котами. В итоге они решили отдать его соседям, однако и от тех он сбежал.

В своем комментарии к этому посту Курбан написал, что до Ксении тоже вел себя неподобающим образом и не ночевал дома.

"Получается, меня смогла перевоспитать, а у кота характер посильнее оказался", – написал Омаров.

Диалог между супругами привлек внимание подписчиков

"Умора с вами", "Слабак, все-таки сдался! Шантик – настоящий стойкий воин!", "Такой смелый комментарий", – веселятся под постом фолловеры.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Бородина жестко ответила осудившему ее внешность подписчику.

