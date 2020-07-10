Юлию Шилову положили в больницу

Автор детективов свалилась с лестницы в собственном доме. В итоге Юлия Шилова серьезно травмировала руку и теперь нуждается в помощи неврологов. По мнению подруги писательницы Натальи Штурм, это произошло из-за череды жизненных неурядиц и "проклятых мужиков".

О том, что Юлия травмировалась, упав с высоты второго этажа, Наталья сообщила на своей странице в "Инстаграм". Она опубликовала несколько снимков Шиловой – до трагедии и в коляске с гипсом. Певица уточнила, что ее подругу положили якобы в первую попавшуюся больницу, где нет надлежащих условий. Врачам пришлось установить писательнице пластины.

Причиной случившегося Штурм назвала усталость автора детективов, череду негативных событий в ее жизни, истощенную нервную систему, плохой сон и головные боли.

"Юля тает на глазах, я уже боюсь уезжать, чтобы опять что-нибудь не стряслось. Это адский труд. И не все психологически выдерживают такой ритм жизни. Ее просто измучили", – написала исполнительница хита "Школьный роман" о профессии подруги.

Еще одной из причин произошедшего Наталья назвала мужчин, якобы от них больше всего зла. Штурм также пояснила, что Шилова сейчас "еле стоит на ногах". Писательнице на днях должны снять гипс и положить в клинику, где лечат нервную систему. Со слов подруги, автору детективов необходимо доскональное обследование.

В заключение певица отметила, какая Юлия внимательная, ласковая и добрая. Наталья считает, что должна позаботиться о приятельнице и помочь ей быстрее выздороветь. Штурм подчеркнула, что Шилова и Донцова являются самыми успешными писательницами в России. Также она попросила подписчиков посоветовать ей хорошего врача-невролога для Юлии или соответствующую клинику.