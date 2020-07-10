Певице пришлось просить помощи в российском посольстве

Одна из отпускных поездок известной артистки закончилась настоящим ЧП. Ирину Аллегрову виртуозно обокрали в итальянском баре. Как рассказала знакомая, звезде все же удалось найти выход из сложной ситуации и вернуться в Россию.

Эта история произошла много лет назад. Тогда певица еще была замужем за Игорем Капустой. Супруги отправились отдыхать в Италию. Когда в один из дней отпуска они пришли в увеселительное заведение, случился настоящий кошмар. Игорь оставил сумку с деньгами и документами у себя за спиной. Чуть позже ее там не оказалось.

Воришка действовал настолько профессионально, что никто ничего даже не заметил, рассказала знакомая Аллегровой "Собеседнику". После этого инцидента певица, естественно, находилась в панике: остаться в чужой стране без документов и каких-либо средств страшно.

Капусту и Аллегрову спасли в российском посольстве. Когда они обратились туда за помощью, им помогли оформить билеты. По возвращению в Россию удалось восстановить все документы.

Как добавила рассказчица, даже несмотря на такое ЧП, звезда отечественной эстрады влюбилась в Италию. А несколько лет назад еще и купила в этой стране роскошный особняк. Теперь певица часто проводит там время вместе со своей семьей.

К слову, недавно вскрылись подробности четвертого развода певицы. Выяснилось, что в браке с Игорем Капустой артистка частенько выпивала, позволяла себе нелестные фразы в адрес мужа и якобы помешала ему строить карьеру танцора.