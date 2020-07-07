О последнем браке певицы - с Игорем Капустой - рассказала его сестра

Вскрылись новые подробности причин четвертого развода Ирины Аллегровой. С танцовщиком Игорем Капустой у них был очень яркий союз. Но, как выяснилось, что отношения продлились недолго из-за сложного характера певицы. Якобы она унижала супруга и частенько приходила домой с вечеринок "навеселе".

Рассказать о том, как жили 20 лет назад влюбленные, решилась родная сестра Игоря – Галина Капуста. Женщина пояснила, что причина разрыва, озвученная Аллегровой, не правдива. По словам артистки, они с танцором разошлись из-за его измены. А вот родственница уверена, что именно звездная болезнь плохо сказал на самой исполнительнице и ее браке.

"Кто ты, и кто я!", - якобы так говорила Ирина супругу.

Галина добавила, что это самые обидные слова, которые может услышать мужчина от своей избранницы. Еще певица, со слов Капусты, часто приходила пьяной домой, устраивала "ночные гулянки". Этого Игорь тоже не смог стерпеть. Аллегрову, заключила женщина, вдохновляла любовь, но сберечь отношения она не смогла. Игорь хотел заниматься балетом, а певица ему этого не дала сделать. Из-за трудностей в карьере они стали социально неравны.

Капуста пояснила, что с самого начала Аллегрову не смущало, что танцор младше ее на восемь лет. Певица "строила глазки" Игорю и в итоге отбила мужчину у его девушки. Галина сравнила артистку с бульдозером и пояснила, Ирина "идет напролом", если ей что-то нужно, пишет "Собеседник". Также певица в самом начале щедро одаривала семью избранника подарками.

В середине мая 2018 г. Игорь Капуста умер в одной из больниц Санкт-Петербурга. Там мужчина и подхватил инфекцию, которая перешла в воспаление легких. Врачи пытались спасти его жизнь, но не смогли.

Ирина Аллегрова в последнее время пропала с телеэкранов. Как выяснилось ранее, артистка сейчас полностью посвящает себя семье и новому увлечению – выпеканию хлеба.