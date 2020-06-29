Знакомая звезды рассказала, чем сейчас занимается исполнительница хита "Шальная императрица"

Ирина Аллегрова перестала появляться на экранах телевизоров и давать концерты, что вызвало беспокойство у журналистов. Пролить свет на личную жизнь знаменитости смогла дизайнер Аника Керимова. По ее словам, незамужняя певица сейчас занята своим новым увлечением.

Модельер узнала через общих знакомых, что Ирина Аллегрова занимается выпеканием хлеба и заботой о семье – это делает ее счастливой, выяснили журналисты. Керимова полностью поддерживает стремление артистки жить так, как ей хочется.

Также дизайнер прокомментировала скандальное архивное фото, где знаменитость позировала без парика в летнем платье. После его публикации звезду, как пишут репортеры, начали критиковать. Однако знакомая заступилась за Ирину Александровну.

По ее словам, Аллегрова выглядит стильно и модно, учитывая, что снимок был сделан в 90-е годы, когда особого разнообразия вещей не было. Аника Керимова считает, что артистка поступает правильно, используя темные цветы, а не яркие. Более того, дизайнер отметила идеальную фигуру певицы.

"Недостатков у нее, кажется, и нет! Я с ней познакомилась на "Новой волне" в Сочи. За кулисами была поражена ее фигурой: Ирина выглядит как молодая девушка!"

– цитирует слова дизайнера "Дни.ру".

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Сергей Соседов напуган исчезновением Ирины Аллегровой.