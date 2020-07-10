Вскрылась правда об обмане и огромных гонорарах на ток-шоу

Вскрылась правда об обмане и огромных гонорарах на ток-шоу
Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Работница одной из программ рассказала, что происходит в закулисье телевидения

Каждый день на нескольких телеканалах выходят ток-шоу, за которыми с интересом наблюдают многие зрители. Однако редактор одной из таких передач посоветовала не доверять всему происходящему на экране, так как участники получают деньги, а некоторые выпуски заканчиваются смертями. 

Журналистка призналась, что от нее требуют обманывать людей, а героям часто платят деньги за съемки, особенно если история скандальная. Сначала авторы программы пытаются уговорить людей бесплатно, а затем дают от 15 тыс. руб., оплачивают проживание и проезд до Москвы.

Когда же среди участников известные личности, то сумма выплат значительно увеличивается. За съемку в программе с выдуманным сюжетом они получают минимум 50 тыс. рублей.

"Какие-нибудь "прохорышаляпины" могут сначала прийти бесплатно, а потом попросить денег за выдуманные сюжеты: новая любовь, новый развод и так далее. Не секрет, что сюжеты иногда придумываем вместе – выходить в эфир ведь нужно каждый день, и не всегда есть темы",

– рассказала работница шоу.

Также журналистка добавила, что одна вдова народного артиста СССР заработала около 5 млн на цикле программ. С нею даже был заключен договор.

При этом большой гонорар вовсе не означает, что удастся сделать сенсацию на ток-шоу. Как вспоминает девушка, одна известная певица попросила 20 млн руб., а после просто отказалась отвечать на откровенные вопросы. Просмотров у шоу было очень мало, передает "Собеседник".

Случаются и трагедии. Как-то в студию позвали народную артистку, соврав, что разговор пойдет о творчестве. В разгар шоу появился ее сын и стал плохо высказываться о матери. В итоге домой женщину увезли на скорой, и вскоре она умерла.

Ранее "Утро.ру" писало о смертях звезд шоу "Пусть говорят".

Дарья ПЕТРОВА

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