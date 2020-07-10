В пене и с шампанским: звезда "Кухни" приняла ванну с подругой

В пене и с шампанским: звезда "Кухни" приняла ванну с подругой
Мария Горбань. Фото: instagram.com/gorban_masha/
Артистки приняли участие в фотосессии

Мария Горбань снялась в ванне со звездой Comedy Woman Надеждой Сысоевой. Девушки позировали в пене, а в руке у каждой было по бокалу шампанского. Видео с фотосессии звезда "Кухни" опубликовала в "Инстаграм".

Сегодня участница юмористического шоу празднует день рождения, и Горбань решила поздравить подругу архивным роликом. В кадре звезды позируют с ярким макияжем и полотенцами на головах. Ванну во время съемки украшали свечи и букет нежно-розовых цветов.

В какой-то момент пена попала артисткам в глаза и рот, помешав процессу. Им на помощь пришла ассистентка, а Мария пошутила, что они хотели устроить красивую гламурную фотосессию, а в итоге в пене оказалось все вокруг.

"Подружка, люблю! И в душ, и в лес с тобой, и на красную дорожку", – ответила на поздравление участница Comedy Woman. Прокомментировали видео и подписчики актрисы: "Жизнь удалась", "Русалки", "Смешные такие".

Ранее Мария Горбань позировала в красном купальнике в лесу.

Карина СИРАЗОВА

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