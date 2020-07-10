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Музыкальный критик уличил Бари Алибасова в непристойной саморекламе. Сергей Соседов заявил, что болезнь продюсера "На-На", о которой так много говорят в последнее время, – это лишь постановка.
История о том, что Алибасова якобы хотели убить, и сейчас он находится в тяжелом состоянии, по мнению Соседова, "придурковата и неадекватна". Критик пояснил: Бари сейчас, скорее всего, просто проходит обследование в психбольнице. А также подметил, что в это лечебное заведение попасть легко, а вот выйти из него сложно.
По словам Соседова, видео с Алибасовым, которое он накануне посмотрел, – это какой-то комедийный сериал, пишет "Собеседник". Также критик назвал ролик постановочным и неприличным. Он в целом ужаснулся, как раздули эту историю.
На днях Бари Алибасову поставили диагноз "корсаковский психоз". Этот недуг появляется у тех, кто пьет алкоголь низкого качества. Его симптомы – спутанность сознания и частичная потеря памяти.
Алибасов-младший недавно навестил своего отца в больнице и сообщил: чтобы сохранить квартиру Бари, отцу нужно срочно развесить с Лидией Шукшиной, сообщает "Пятый канал".
Напомним, недавно сын заявил, что продюсера пытались отравить. Он назвал трех подозреваемых. В их число попала и Ольга Шукшина. Также мужчина пригрозил всем "обидчикам", что они будут наказаны.
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