Сергей Соседов посчитал, что это все отвратительная постановка

Музыкальный критик уличил Бари Алибасова в непристойной саморекламе. Сергей Соседов заявил, что болезнь продюсера "На-На", о которой так много говорят в последнее время, – это лишь постановка.

История о том, что Алибасова якобы хотели убить, и сейчас он находится в тяжелом состоянии, по мнению Соседова, "придурковата и неадекватна". Критик пояснил: Бари сейчас, скорее всего, просто проходит обследование в психбольнице. А также подметил, что в это лечебное заведение попасть легко, а вот выйти из него сложно.

По словам Соседова, видео с Алибасовым, которое он накануне посмотрел, – это какой-то комедийный сериал, пишет "Собеседник". Также критик назвал ролик постановочным и неприличным. Он в целом ужаснулся, как раздули эту историю.

На днях Бари Алибасову поставили диагноз "корсаковский психоз". Этот недуг появляется у тех, кто пьет алкоголь низкого качества. Его симптомы – спутанность сознания и частичная потеря памяти.

Алибасов-младший недавно навестил своего отца в больнице и сообщил: чтобы сохранить квартиру Бари, отцу нужно срочно развесить с Лидией Шукшиной, сообщает "Пятый канал".

Напомним, недавно сын заявил, что продюсера пытались отравить. Он назвал трех подозреваемых. В их число попала и Ольга Шукшина. Также мужчина пригрозил всем "обидчикам", что они будут наказаны.