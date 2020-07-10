Как быть с ребенком, Венгржановский решит позднее

Конфликты в семье известного участника "Дома – 2" были уже давно, однако и без того плачевную ситуацию обострила внезапно появившаяся во время свадьбы девушка Лера. Она заявила, что ждет ребенка от Венцеслава. Супруга экс-участника телестройки в слезах убежала с мероприятия.

В эфире передачи "Бородина против Бузовой" разбирались в причинах и следствиях произошедшего. На съемки пригласили обоих девушек, которые успели поплакать, подраться и высказать все, что они думают друг о друге

"СтарХит" выяснил, что Венцеславу удалось поговорить с законной супругой и наладить с ней отношения.

"Мы встретились и поговорили, как взрослые люди. Я благодарен Даше за то, что она смогла меня простить. Очень этому рад", – заявил мужчина.

Венц подчеркнул, что решение о ребенке его любовницы еще не принято, но уже скоро они встретятся и все обсудят. Сейчас Венгржановский съехался с Дашей, у них все замечательно.

Обе девушки тяжело переживают произошедшие события. Дарья рассказала, что предательство Венцеслава стало для нее самым настоящим адом. Но девушка нашла в себе силы простить мужчину, потому что сильно его любит.

Напомним, что Дарья не отказалась выйти замуж за Венгржановского даже несмотря на то, что он, по словам самой девушки, совершал над ней эмоциональное насилие.