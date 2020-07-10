"Интоксикация неясного генеза": популярный певец заразился неизвестным заболеванием

"Интоксикация неясного генеза": популярный певец заразился неизвестным заболеванием
Дмитрий Колдун. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
По словам исполнителя, тест на коронавирус показал отрицательный результат

Артист откровенно рассказал о том, как врачи долго не могли понять в чем причина его плохого самочувствия и пытались спасти его жизнь. Несколько дней назад артиста госпитализировали в одну из больниц Минска с повышенной температурой. Изначально медики решили, что причиной стала коронавирусная инфекция. Однако первый тест не дал точного результата, а второй показал отрицательный. 

Как сообщает Собеседник.ру, несколько дней специалисты, которые обнаружили у Колдуна "признаки выраженной интоксикации неясного генеза", боролись за его жизнь и делали все возможное, чтобы певцу стало легче.

"Те симптомы, с которыми я поступил в больницу, прошли. Высокой температуры нет. Сейчас я практически здоров", – рассказал Дмитрий. 

Он подчеркнул, что будет продолжать сдавать мазки на COVID-19, а пока отправляется домой на самоизоляцию к жене и ребенку. Сейчас здоровью певца ничего не угрожает, лечение он продолжит амбулаторно. Колдун также поблагодарил врачей за оказанную помощь.  

Юлия МИХАЙЛОВА

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