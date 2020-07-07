У экс-участника "Фабрики звезд" нашли коронавирус

У экс-участника "Фабрики звезд" нашли коронавирус
Дмитрий Колдун. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певца госпитализировали в одну из минских больниц

У победителя "Фабрики звезд" Дмитрия Колдуна и его молодой жены обнаружили коронавирус. Певца госпитализировали в одну из минских больниц, а его супругу отправили на самоизоляцию домой.

Как рассказала представительница артиста Анна Кружель изданию Teleprogramma.pro, Дмитрий стал чувствовать себя не очень хорошо, плюс у него поднялась температура. Певец не придал особого значения симптомам и решил лечиться дома. Однако самостоятельное лечение не принесло никаких плодов. Тогда Колдун вместе с женой сдал тест на коронавирусную инфекцию в одной из больниц Минска. Результат был положительным.

Дмитрия немедленно госпитализировали. У него уже начинался кашель и нельзя было допустить распространения вируса в легкие. А вот у его супруги Виктории COVID-19 протекает бессимптомно, поэтому врачи отправили ее домой на самоизоляцию. Там она находится под присмотром медиков. В ближайшее время все близкие артиста, с которыми он контактировал должны будут сдать тест на вирус SARS-CoV-2.

В комментарии изданию Womanhit Колдун рассказал, что мог подхватить вирус где угодно, так как в Минске не введен карантин. Хотя артист и старался избегать мест с большим скоплением людей и соблюдал все меры предосторожности, избежать заражения ему не удалось. Накануне у Дмитрия повысилась температура тела, он выпил жаропонижающее, но это не дало никаких результатов. Тогда он и Виктория на всякий случай решили сдать тест на коронавирус. Тест подтвердил наличие у них  COVID-19.

На своей странице в "Инстаграм" Колдун опубликовал сторис, в которой он прогуливается по больничному двору в медицинском халате, респираторе и защитном экране.

Ранее "Утро.ру" приводило статистические данные по заболеваемости коронавирусом в России по состоянию на 7 июля.

Александра ЛЕОНИДОВА

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