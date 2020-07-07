За сутки от COVID-19 в России излечились 9551 человек

По свежим данным, на 7 июля коронавирусом заразились 6368 россиян в 82 регионах. За этот же период полностью вылечились 9551 человек. Как сообщает Оперативный штаб, погибли от COVID-19 за прошедшие 24 часа еще 198 жителей нашей страны.

Лидером по числу инфицированных вновь стала столица. В Москве вирус диагностировали у 629 человек. Затем идет Ханты-Мансийский АО – 283 зараженных. Потом Санкт-Петербург с 278 заболевшими.

Теперь можно заключить, что за весь период пандемии в России китайской инфекцией заразились 694230 человек. Выздоровели 463880 россиян. Погибших за этот промежуток времени насчитали 10494 человека.

Напомним, недавно стало известно, что с 1 июля в Европе открыли воздушные границы с некоторыми странами. Вскоре после этого Всемирная организация здравоохранения рассказала о новой вспышке COVID-19 на территории Евросоюза. Очаги заболевания обнаружили в Великобритании и Германии.