Число инфицированных растет в Германии и Великобритании

В Европе фиксируется новая вспышка эпидемии коронавируса, в результате чего опять начали закрываться на карантин города. Поданным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных растет в ФРГ и Соединенном Королевстве.

Так в Британии ограничительные меры введены в Лестере. Здесь за две недели выявлено 900 заболевших COVID-19. В городе закрыты все магазины, кроме продовольственных и аптек. Также на этой неделе закроются школы, объявил министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок. Всего с начала эпидемии в Лестере заразу подцепили почти три тысячи человек, сообщает РИА "Новости".

Британские эксперты утверждают, что остановить вторую волну можно, если закрывать определенные города и максимально снижать активность населения.

Тревожная ситуация складывается в Германии. Несколько локальных вспышек наблюдается в Берлине, вторая волна эпидемии зафиксирована в округах Варендорф и Гютерсло. В этих регионах введен карантин. Эпицентром вспышки стал крупнейший в ФРГ мясокомбинат Tönnies, где инфекция выявлена у 1700 сотрудников. Всего на предприятии трудятся семь тысяч человек.

Между тем, несмотря на угрозу второй волны коронавирусной эпидемии, Евросоюз планирует с 1 июля открыть внешние границы для 14 стран, отмечает издание "ФедералПресс". В счастливый перечень попали Алжир, Австралия, Грузия, Канада, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Таиланд, Тунис, Уругвай, Черногория, Южная Корея и Япония. Россиянам пока въезд в ЕС закрыт.

