Певица облачилась в платье с воланами

Не смотря на то, что Полина Гагарина находится в процессе развода, она не расстраивается и старается не терять времени зря. Наоборот, певица вновь начала записывать хиты, вернулась к занятиям спортом и пополняет гардероб летними вещами. На один из новых образов певицу вдохновила Алла Пугачева.

Как сообщает Телепрограмма.про, звезда побывала в гостях у известного дизайнера Яны Расковаловой и примерила платье, созданное будто специально для нее. Обнаженные плечи, объемная юбка, едва прикрывающая колени – наряд выгодно подчеркнул главные достоинства певицы.

Образ Гагарина решила дополнить трендовыми белыми кедами, моду на которые поддерживает даже сама Примадонна. Такая обувь почти в любой образ добавит свежести и актуальности.

Отметим, что это не первый раз, когда Полина надевает платья от дизайнера. В нарядах с объемными рукавами певица регулярно выходит в свет.

Образ Гагарина решила дополнить трендовыми белыми кедами, которые почти в любой образ добавят свежести и актуальности. Ровно такие же любит носит Примадонна.

"Полина, вы вдохновляете", "Вы прекрасны!", – пишут поклонники в комментариях в "Инстаграм" (орфография и пунктуация сохранены).

Напомним, что не так давно муж певицы рассказал, что они с Полиной больше не живут вместе. Судя по всему, он тоже не очень сильно переживает расставание. На днях он поделился с подписчиками фото на фоне Maserati.