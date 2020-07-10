Заслуженная артистка России смогла побороть комплексы

Российская актриса театра и кино Ирина Пегова призналась своим поклонникам, что раньше очень сильно боялась выкладывать селфи.

Однако заслуженная артистка России смогла побороть комплексы и поделилась с подписчиками своей страницы в "Инстаграм" фото с минимумом макияжа на лице. По словам артистки, этот снимок был сделан просто так, просто от того, что ей понравилось, как падает свет на лицо. По признанию Ирины, раньше она думала, что постить селфи не имеет особого смысла, да и как-то нескромно.

Пегова спросила у своих поклонников, как они относятся к селфи звезд и делают ли сами фото, чтобы увидеть на лице прыщики или ровно ли накрашены губы и глаза.

В комментариях поддержали актрису и закидали ее комплиментами: "...Вы, Ирина, просто великолепны-глаз не оторвать! Спасибо за ваше творчество", "Ирина, очень люблю Вас! Вы настоящая во всех своих ролях! Живете в них, а не играете...", "Вы очень талантливая, таких можно по пальцам пересчитать...", "А мне казалось что артист и камера это вообще одно целое! А если еще и очень красивая актриса. Я представляю, сколько раз тебе, Ирочка, уже сказали что ты красивая" (орфография и пунктуация сохранены).

Напомним, что во время коронавируса артистка не сидела на месте. Она активно готовилась к новым проектам и усиленно худела. Поклонники не узнали изменившуюся Пегову. Некоторые из них отметили, что звезда похудела практически вдвое.

Ранее "Утро.ру" сообщало о том, что звезда "Ревизорро"Елена Летучая занялась самолюбованием в откровенном топе.