Женщины во время семейного мероприятия решили еще и сыграть в домино

Екатерина Климова поделилась в своем "Инстаграм" трогательной фотографией, на которой запечатлена ее мама. Укутанная в теплый плед женщина сидит на веранде, которая не так давно была изменена до неузнаваемости.

Как сообщает Телепрограмма.про, ремонтные работы закончились около недели назад, но звезда и ее мама не могут нарадоваться изменениями и по сей день. По традиции, в солнечную погоду Екатерина решила собрать семью за столом и устроить чаепитие.

"Самовар и новая скатерть, да и все убранство террасы создают уют и настроение!" – рассказала актриса.

В комментариях к публикации подписчики в очередной раз восхитились внешним видом Екатерины. Она надела легкий кружевной топ, красиво подчеркивающий острые ключицы, а мама Климовой выбрала вариант потеплее – тонкий свитер.

"Чай, домино и самовар на даче. Прям как во времена СССР. Красиво", "Так приятно любоваться! Новая скатерть, сияющий самовар, сияющая от удовольствия Катерина, отличные фотки, да еще домино, прям русская идиллия!" – пишут фолловеры в комментариях (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее "Утро.ру" писало, что Климова выложила ролик с дочерью-огородницей.