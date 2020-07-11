"Какое счастье состариться вместе": Шаляпин отдыхает в компании бывшей жены

"Какое счастье состариться вместе": Шаляпин отдыхает в компании бывшей жены
Прохор Шаляпин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певец показал, чем они занимались вместе с Копенкиной

Артиста снова увидели в обществе бывшей супруги Лары Копенкиной. Прохор Шаляпин встретился с бизнесвумен, чтобы выпить и оправиться на рыбалку. Он также высказал желание состариться вместе с экс-женой.

О том, как отдыхает певец, стало известно из его сторис в "Инстаграм". В них он сделал перепост ролика со страницы Копенкиной. На видео пара мило обнимается и поднимает бокалы "за здоровье своих фанатов". Еще в начале ролика Лара произносит, мол проводит вечер с Прохором потому, что его "кто-то потерял", а она опять нашла. Сам артист пожелал подписчикам хорошего вечера и показал еще одну девушку, их общую подругу. На летней веранде они отдыхали втроем.

"Скоро мы отправимся в Астрахань, ловить рыбу", – дополнила бывшая певца.

Также в своем профиле Шаляпин выставил и другой ролик. На нем, с помощью специального фильтра, артист "подрисовал" себе и своей спутнице морщины. Он отметил, что это счастье, состариться вместе. На что Лара, смеясь, ответила: "нет, лучше порознь".

Напомним, накануне любовница Шаляпина заявила, что певец довел ее до выкидыша. Татьяна Гудзева потратила много денег и сил на свое лечение. Позже она пыталась связаться с артистом, но Прохор ее проигнорировал. 

Юлия ЕВГРАФОВА

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