Татьяна Гудзева сделала откровенное признание

Известный певец мог вскоре в очередной раз стать отцом, но не сберег возлюбленную. Как заявила любовница артиста Татьяна Гудзева, Прохор Шаляпин периодически "бегал к ней" от других девушек, но потом внезапно исчез и перестал отвечать на звонки. Из-за стресса у нее случился выкидыш.

По словам девушки, певец проводил с ней вечера и когда был в отношениях с Виталиной Цымбалюк-Романовской, и прибегал на свидания, даже сойдясь с богатенькой Татьяной Дэвис. В итоге девушка забеременела от артиста второй раз. Как рассказала сама Татьяна, Прохор якобы клялся ей в любви и говорил о желании завести еще одного ребенка.

После того как некие "доброжелатели" пояснили Гудзевой, что своей нынешней богатой пассии певец говорит те же слова, у девушки случился срыв. Татьяну положили в элитную клинику, где она и узнала о своей беременности. Говорит, отправляла Шаляпину множество видео с просьбой навестить ее, но тот это игнорировал. Татьяна считает, что именно из-за этого и произошел выкидыш, пишет сайт "Комсомольская правда".

Яркая блондинка добавила, что потратила почти все сбережения на врачей и свое лечение. Она до сих пор находится в больнице, а детей пришлось оставить с бабушкой. Гудзева сетует, что артист, скорее всего, опять сошелся с "этой миллионершей".

К слову, в прошлом году девушка родила Прохору сына Федора. Но певец не признал наследника и до сих пор настаивает на ДНК-тесте. Сама Татьяна растит и 15-летнюю дочь.

Напомним, на днях Шаляпин выложил совместный снимок с другой бывшей – Виталиной Цымбалюк-Романовской. Что сейчас связывает пару, не известно, но они хорошо проводят время вдвоем, делая общий контент для соцсетей.