Потеряла ребенка: Шаляпин довел любовницу до нервного срыва

Потеряла ребенка: Шаляпин довел любовницу до нервного срыва
Прохор Шаляпин. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Татьяна Гудзева сделала откровенное признание

Известный певец мог вскоре в очередной раз стать отцом, но не сберег возлюбленную. Как заявила любовница артиста Татьяна Гудзева, Прохор Шаляпин периодически "бегал к ней" от других девушек, но потом внезапно исчез и перестал отвечать на звонки. Из-за стресса у нее случился выкидыш.

По словам девушки, певец проводил с ней вечера и когда был в отношениях с Виталиной Цымбалюк-Романовской, и прибегал на свидания, даже сойдясь с богатенькой Татьяной Дэвис. В итоге девушка забеременела от артиста второй раз. Как рассказала сама Татьяна, Прохор якобы клялся ей в любви и говорил о желании завести еще одного ребенка.

После того как некие "доброжелатели" пояснили Гудзевой, что своей нынешней богатой пассии певец говорит те же слова, у девушки случился срыв. Татьяну положили в элитную клинику, где она и узнала о своей беременности. Говорит, отправляла Шаляпину множество видео с просьбой навестить ее, но тот это игнорировал. Татьяна считает, что именно из-за этого и произошел выкидыш, пишет сайт "Комсомольская правда".

Яркая блондинка добавила, что потратила почти все сбережения на врачей и свое лечение. Она до сих пор находится в больнице, а детей пришлось оставить с бабушкой. Гудзева сетует, что артист, скорее всего, опять сошелся с "этой миллионершей".

К слову, в прошлом году девушка родила Прохору сына Федора. Но певец не признал наследника и до сих пор настаивает на ДНК-тесте. Сама Татьяна растит и 15-летнюю дочь.  

Напомним, на днях Шаляпин выложил совместный снимок с другой бывшей – Виталиной Цымбалюк-Романовской. Что сейчас связывает пару, не известно, но они хорошо проводят время вдвоем, делая общий контент для соцсетей.

Юлия ЕВГРАФОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

"Северный поток - 2" рассорит Германию с Америкой

Битва за российский газ превращается в битву за суверенитет стран Евросоюза

Венедиктов: вопрос возвращения Крыма в Россию возник еще в девяностые

"Карту" полуострова пытались разыграть советские политики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей