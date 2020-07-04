Певец выложил совместную сторис с экс-возлюбленной

Популярный исполнитель Прохор Шаляпин опубликовал у себя на странице в "Инстаграм" интересную сторис.Он выложил снимок со своей экс-возлюбленной, бывшей женой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской. Звезды предстали в любопытных образах.

Шаляпин на снимке выглядит старше своих лет. Все дело в том, что он загримировался под Американского лидера Дональда Трампа. Киевская пианистка тоже удивила поклонников. Виталина сделала яркий макияж и накрасила губы красной помадой. Кроме того, девушка уложила волосы волной. Цымбалюк-Романовской удалось очень достоверно воссоздать образ легендарной звезды Голливуда Мэрилин Монро.

Стоит ли говорить сейчас о воссоединении пары – пока непонятно, однако можно с уверенностью сделать вывод, что звезды отлично проводят время, снимая видео для ТикТок.

Несмотря на то, что Виталина и Прохор в настоящий момент поддерживают нормальны отношения, ранее Цымбалюк-Романовская сделала несколько громких заявлений, касающихся экс-возлюбленного. Девушка весьма уклончиво отвечала на вопросы фанатов о том, была ли у них с артистом интимная связь, и уточняла, что "хотеть человек может чего-угодно".

Подписчики Виталины, активно следящие за личной жизнью звезды, после очередной опубликованной фотографии на странице девушки в "Инстаграм" отметили, что ей давно пора найти себе достойного спутника жизни и не связываться с таким "деревенским отстоем", как Шаляпин.