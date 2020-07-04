Бывшая Джигарханяна воссоединилась с постаревшим Шаляпиным

Бывшая Джигарханяна воссоединилась с постаревшим Шаляпиным
Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин. Фото: пресс-служба
Певец выложил совместную сторис с экс-возлюбленной

Популярный исполнитель Прохор Шаляпин опубликовал у себя на странице в "Инстаграм" интересную сторис.Он выложил снимок со своей экс-возлюбленной, бывшей женой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской. Звезды предстали в любопытных образах. 

Шаляпин на снимке выглядит старше своих лет. Все дело в том, что он загримировался под Американского лидера Дональда Трампа. Киевская пианистка тоже удивила поклонников. Виталина сделала яркий макияж и накрасила губы красной помадой. Кроме того, девушка уложила волосы волной. Цымбалюк-Романовской удалось очень достоверно воссоздать образ легендарной звезды Голливуда Мэрилин Монро. 

Стоит ли говорить сейчас о воссоединении пары – пока непонятно, однако можно с уверенностью сделать вывод, что звезды отлично проводят время, снимая видео для ТикТок. 

Несмотря на то, что Виталина и Прохор в настоящий момент поддерживают нормальны отношения, ранее Цымбалюк-Романовская сделала несколько громких заявлений, касающихся экс-возлюбленного. Девушка весьма уклончиво отвечала на вопросы фанатов о том, была ли у них с артистом интимная связь, и уточняла, что "хотеть человек может чего-угодно". 

Подписчики Виталины, активно следящие за личной жизнью звезды, после очередной опубликованной фотографии на странице девушки в "Инстаграм" отметили, что ей давно пора найти себе достойного спутника жизни и не связываться с таким "деревенским отстоем", как Шаляпин. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Киев заметил руку Кремля в предвыборной кампании на территории Белоруссии

В Незалежной обнаружили кандидата в президенты соседней страны, на которого делает ставку Москва

НАТО заявила о нашествии российских подлодок на Атлантику

В организации признали реальную угрозу для своих кораблей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

777 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей