"Шаляпин - "отстой деревенский": Цымбалюк-Романовская похвалилась умелым партнером

"Шаляпин - "отстой деревенский": Цымбалюк-Романовская похвалилась умелым партнером
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: instagram.com/vitalinaromanovskaya
Бывшая жена Армена Джигарханяна показала эффектные фото в машине

Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин расстались еще в конце 2019 года, однако поклонники блондинки о певце забыть не могут. После очередной фотосессии киевской пианистки ее забросали комплиментами, а экс-возлюбленного начали унижать. Сама же блондинка о музыканте не вспоминает и хвастается умелым партнером.

Восторг у Цымбалюк-Романовской вызвал фотограф, с которым она работала на съемке. Эффектные кадры в машине, а затем фотосессия на улице в обтягивающем платье так впечатлили звезду ТВ-шоу, что она похвасталась умениями оператора в "Инстаграм".

"Приедет в любую точку города и очень оперативно и ненавязчиво обеспечит вам отличную фотосессию. Спасибо за настроение!"

– написала бывшая жена Армена Джигарханяна.

Поклонники от новых кадров с Цымбалюк-Романовской в полном восторге. Красота блондинки и ее наряд произвели впечатление на пользователей, а вот Шаляпина она раскритиковали.

"Виталина, Вы шикарная, особенная, надеюсь, такой отстой деревенский как "господин" Шаляпин больше не будет портить Вам имидж", "Вы очень красивая, я вас обожаю", "Виталина! Ну просто шикарная! Фигурка точенная!", "Ох чертовски хорошо. Нельзя быть такой красивой", "Гениальная красота", – высказались свое мнение в интернете (орфография и пунктуация сохранены).

Напомним, Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин были вместе около года, но артист решил разорвать отношения с возлюбленной. С кем теперь встречается бывшая Армена Джигарханяна – загадка. 

Дарья ПЕТРОВА

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