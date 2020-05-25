Певец вспомнил об отдыхе экс-возлюбленной

Прохор Шаляпин опубликовал в социальных сетях видео, где он и Лариса Копенкина вместе расслабляются на яхте. Бывшая жена артиста в это время лежит в одном купальнике, а есть ли одежда на музыканте не понятно – он прикрывается полотенцем.

В ролике, опубликованном в "Инстаграм", счастливые экс-возлюбленные обсуждают свои доходы. Лариса Копенкина сначала заявляет, что живет за счет Прохора Шаляпина, а потом говорит о пенсии.

"Я не знаю, на что он, я, например, отдыхаю на пенсию", - отвечает на вопрос артиста Копенкина.

Напомним, Лариса Копенкина и Прохор Шаляпина были женаты с 2013 по 2015 г., однако до сих пор поддерживают хорошие отношения. После разрыва у артиста было еще несколько ярких романов. Например, с Анной Калашниковой музыкант после расставания общается и зажигает на карантине.

А вот отношения с Виталиной Цымбалюк-Романовской сохранить не удалось. После разрыва бывшая Армена Джигарханяна нелестно высказывалась в адрес Прохора Шаляпина и даже заявила, что никакого романа у них не было.

Сейчас сердце Шаляпина занято богатой канадкой, которая устроила ему роскошный отдых за границей, а после переписала на него жилье.