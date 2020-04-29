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Шаляпин показал накачанного друга

Шаляпин показал накачанного друга
Прохор Шаляпин. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Бывший возлюбленный Цымбалюк-Романовской публично обратился к приятелю

Прохор Шаляпин опубликовал в социальных сетях фотографию своего друга. Певец решил поздравить мускулистого спортсмена с праздником, показав его в сторис в "Инстаграм".

"С днем рождения!" – коротко подписал артист в социальных сетях.

Во время карантина Шаляпин то и дело вспоминает о своих старых знакомых. Он провел прямой эфире с "Инстагарм" вместе со своей подругой. Прохор в разговоре был очень откровенен и выдал все свои интимные фантазии.

Фото: instagram.com/shalyapin_official

До этого пообщаться со знаменитостью решила его бывшая девушка. Анна Калашникова разыграла Шаляпина по телефону, представившись пожилой поклонницей, забеременевшей от него.

Сам артист за время карантина не пообщался, похоже, только с Виталиной Цымбалюк-Романовской, которую оставил в конце 2019 года. Прохор не вспоминает об отношениях с бывшей женой Армена Джигарханяна, а сама блондинка продолжает утверждать, что никакого романа у них никогда не было.

Также Прохор Шаляпин нашел способ зарабатывать деньги из дома. Он записывает видео для именинников за несколько тысяч рублей. 

Дарья ПЕТРОВА

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