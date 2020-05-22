В окружении певицы есть несколько заболевших

Анна Калашникова сдала тест на коронавирус. Бывшая Прохора Шаляпина признается, что процедура взятия биологического материала оказалась для нее болезненной, но она считает, что ради такого можно и потерпеть. Результат показал, что COVID-19 у знаменитости нет.

Пройти через неприятную процедуру Калашникова решила неспроста. Она периодически выезжает на съемки, где общается с другими людьми, а в ее окружении есть несколько заболевших. Например, пиарщица звезды "Инстаграм" попала в больницу с коронавирусом.

"Это было страшно. Когда они лежали в больнице, я очень за них беспокоилась. Звонила каждый день. Слава Богу, все обошлось", - рассказывает сама звезды в социальных сетях (орфография и пунктуация сохранены).

Коронавирус – не единственная проблема, с которой столкнулась бывшая Прохора Шаляпина. В разговоре с журналистами красавица призналась, что несколько дней назад потеряла телефон, что вызвало у нее приступ паники.

На мобильном устройстве у Калашниковой была новая песня, переписка с тайным возлюбленным и откровенные фотографии. Теперь звезда переживает, что ее снимки станут достоянием общественности. Возможно, что через несколько дней у нее начнут вымогать деньги, добавила девушка в разговоре с "Собеседником".

Анна Калашникова и Прохор Шаляпин расстались пару лет назад, однако до сих пор сохраняют теплые отношения. Артисты вместе зажигают на карантине и снимают смешные ролики.