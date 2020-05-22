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Анна Калашникова сдала тест на коронавирус. Бывшая Прохора Шаляпина признается, что процедура взятия биологического материала оказалась для нее болезненной, но она считает, что ради такого можно и потерпеть. Результат показал, что COVID-19 у знаменитости нет.
Пройти через неприятную процедуру Калашникова решила неспроста. Она периодически выезжает на съемки, где общается с другими людьми, а в ее окружении есть несколько заболевших. Например, пиарщица звезды "Инстаграм" попала в больницу с коронавирусом.
"Это было страшно. Когда они лежали в больнице, я очень за них беспокоилась. Звонила каждый день. Слава Богу, все обошлось", - рассказывает сама звезды в социальных сетях (орфография и пунктуация сохранены).
Коронавирус – не единственная проблема, с которой столкнулась бывшая Прохора Шаляпина. В разговоре с журналистами красавица призналась, что несколько дней назад потеряла телефон, что вызвало у нее приступ паники.
На мобильном устройстве у Калашниковой была новая песня, переписка с тайным возлюбленным и откровенные фотографии. Теперь звезда переживает, что ее снимки станут достоянием общественности. Возможно, что через несколько дней у нее начнут вымогать деньги, добавила девушка в разговоре с "Собеседником".
Анна Калашникова и Прохор Шаляпин расстались пару лет назад, однако до сих пор сохраняют теплые отношения. Артисты вместе зажигают на карантине и снимают смешные ролики.
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