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Шаляпин расплакался из-за ограбления дома

Шаляпин расплакался из-за ограбления дома
Прохор Шаляпин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист рассказал, что произошло с его подругой за границей

Прохор Шаляпин переживает за свою приятельницу Лену Ленину, дом которой во Франции ограбили. Певец в социальных сетях написал, что они плачут после произошедшего. Как оказалось, в жилище светской дамы проникли неизвестные и вынесли все продукты, сама звезда в это время спала на верхнем этаже.

Бывший Виталины Цымбалюк-Романовской добавил, что ничего ценного у Лены Лениной не пропало – драгоценности она хранит в банке.

"Даже мешок с ее любимыми яблоками унесли!!! Не тронули только собачью еду…А в наше карантинное время еда дороже многих вещей…" - написал Шаляпин в "Инстаграм".

Некоторые комментаторы начали сомневаться в правдивости истории, на что артист ответил: "вам смешно смотрю) это хорошо! А мы тут плачем".

К дискуссии с пользователями социальных сетей присоединилась и сама приятельница. Она пояснила, что застряла во Франции во время карантина, а вернуться домой пока не может.

"Воры везде есть. Самим тоже нельзя ушами хлопать", "Надо было на родине сидеть", "Хорошо хоть жива осталась", "Считайте, накормила голодных", "Интересно, как можно так спать и не слышать, что в твоем доме кто-то что-то делает, с учетом того, что разгром на лицо + собака", "Спланированная сцена", – написали в "Инстаграм" Шаляпина.

Ранее "Утро.ру" показало видео с накрашенным Шаляпиным. 

Дарья ПЕТРОВА

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