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Шаляпин ввязался в скандал между Шнуровым и Пригожиным

Шаляпин ввязался в скандал между Шнуровым и Пригожиным
Прохор Шаляпин. Фото: instagram.com/shalyapin_official
Артист поддержал лидера группы "Ленинград"

Сергей Шнуров и Иосиф Пригожин уже пять дней публично выясняют отношения. Муж Валерии считает, что артисты обеднели из-за коронавируса, музыкант же уверен, что жалобы звезд выглядят смешно. Теперь в скандал вмешался и Прохор Шаляпин. Певец встал на сторону Сергея Шнурова.

Бывший Цымбалюк-Романовской уверен, что звездам шоу-бизнеса надо вести себя скромнее. Певец написал , что самые известные музыканты просто "плюют на публику с высоты своего величия" и должны, как народные артисты, с состраданием относиться к своим зрителям.

Поддерживать Шаляпин предлагает тех, кто работает в государственных и народных театрах, выступает в цирках или поет в хорах – "тех творческих людей, которые не имеют доступа на телевидение, а значит, и большой известности, но которые также зарабатывают на хлеб творческим трудом", – написал он в "Инстаграм".

Экс-возлюбленный Цымбалюк-Романовской считает, что такие артисты делают для развития и сохранения искусства гораздо больше.

Подписчики Шаляпина с его мнением полностью согласны. Они поддержали певца и отметили, что устали видеть одни и те же лица на российской эстраде.

"Прохор, молодец! Все правильно! Иной раз подташнивает от одних и тех же лиц на всех федеральных каналах", "Достойные слова!", "Полностью поддерживаю", "Люблю тебя за искренность", – высказались пользователи.

Напомним, скандал между лидером "Ленинграда" и продюсером начался, когда Шнуров в стихотворной форме высмеял слова Пригожина о бедности артистов. Чуть позже в интернете появилась переписка знаменитостей. Муж певицы Валерии отправлял артисту сообщения с нецензурной лексикой и оскорблениями. После Иосиф Пригожин заявил, что сделал это, так как Сергей Шнуров задел его жену в своих постах в "Инстаграм".

Дарья ПЕТРОВА

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