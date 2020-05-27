Бывший Цымбалюк-Романовской показал личный снимок

Прохор Шаляпин принял участие в необычной съемке – он позировал перед девушкой-фотографом в ванне с пеной. На кадре одежды на артисте не видно. Если обычно певец широко улыбается на снимках, а его фотографии получаются очень яркими, то на этот раз оператор засняла задумчивого музыканта в черно-белых цветах.

Снимок с обнаженным Шаляпиным фотограф опубликовала в социальой сети, а позже ими поделился сам артист в "Инстаграм".

Подписчицы бывшего Цымбалюк-Романовской пока не оценили портрет знаменитости. Они обсуждают новое видео музыканта, где он демонстрирует свои вокальные данные.

"Замечательно, красивый голос, красивая песня, красивый Прохор", "Прохор, сильный голос", "Песня, голос, замечательно Прохор!" – похвалили артиста.

В центре внимание по-прежнему остается личная жизнь Прохора Шаляпина. После череды романов с российскими знаменитыми дамами, яркий певец нашел счастье с состоятельной канадкой, которая оформила на него квартиры и оплатила роскошный отдых.

Однако контакты с бывшими Прохор Шаляпин не разорвал. В своем "Инстаграм" он продолжает вспоминать о Ларисе Копенкиной и появляется на видео с Анной Калашниковой.